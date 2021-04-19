أصحاب المعبد الألباني القديم في قرية توغ يزورونه بعد عدة سنوات

خوجاوند، 19 أبريل، أيدين ياورزاده، أذرتاج قام ممثلو الطائفة الأودية وهم الاصحاب الحقيقيون للمعبد الألباني القديم بزيارة المعبد الواقع في قرية توغ في مقاطعة خوجاود والذي تم تحريره من الاحتلال في 17 ابريل بعد انقطاع استمرت عدة سنوات تحت الاحتلال.

كما يفيد للمراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن أعضاء الطائفة الدينية المسيحية الألبانية الأودية زاروا بعد سنوات كنيسة القديس يوحنا الموروثة عن أسلافهم وأدوا هنا الشعائر الدينية وأوقدوا الشموع وصلوا.

قال نائب رئيس الطائفة رفيق دنكاري إن الكنيسة عبارة ع بناء عائد إلى الدولة الألبانية القديمة: "كما قال الرئيس الأذربيجاني، إن هذه الكنيسة الآن حر ويزورها أصحابها الحقيقيون. هناك العديد من المعابد الدينية في قرية توغ، ثلاثة منها عبارة عن معابد ألبانية قديمة. عشية الاحتلال حاول الأرمن الاستيلاء على كنيسة يوحنا بالقيام ببعض التغييرات بتزويره سجلوا كتابات باللغة الأرمنية وغيروا المذبح. بغض النظر عما فعلوه، لا يمكنهم تغيير التاريخ ".

وقال المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف الذي حضر الزيارة إن العدالة التاريخية قد أعيدت بالفعل. "يرحب المعبد الذي يعود تاريخه إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر بأعضاء الطائفة الأودية الألبانية. بعد سنوات عديدة، أنهم قاموا بأداء الشعائر الدينية في معابد أسلافهم. رأينا أن الأرمن حاولوا الاستيلاء على هذه الكنيسة أيضاً. ويبدو للوهلة الأولى أنه تم إحضار الحجارة ذات النقوش الأرمينية فيما بعد وهي جديدة. لكن ليس من السهل تزوير الحقيقة التاريخية. وقال روان حسنوف "لأن الجميع يعترف بأن هذا التراث، وهذه الأراضي تعود إلى الأذربيجانيين".

أشار المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية إلى أن أعضاء الطائفة الأودية الألبانية هم الورثة الحقيقيون للكنائس الرسولية وأنهم يعيشون في مجتمع أذربيجاني متسامح ومتعدد الثقافات ويحافظون على معتقداتهم الدينية: "مثال واضح على ذلك هو أننا نزور اليوم المعبد الألباني معا. وكما أطد رئيس الجمهورية أنه تجري أعمال الترميم في الأراضي المحررة، بما في ذلك ترميم هذه المعابد وإعادتها إلى ورثتها الحقيقيين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل كنيسة القديس يوحنا الواقعة في قرية توغ بمقاطعة خوجاوند كنصب تاريخي ومعماري من قبل وزارة الثقافة لجمهورية أذربيجان كنصب تذكاري ذو أهمية وطنية.