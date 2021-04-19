باكو، 19 أبريل (أذرتاج). حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل تدشين محطة "حوسان" الكهربائية بقوة 220\1110 كيلولط في حي سوراخاني ومحطة "ماشطاغا" الكهربائية بقوة 110\35\6 كيلولط في حي صابونجي بباكو، بعد إعادة ترميمهما. تلعب هاتين المحطتين الكهربائيتين دورا مهما في توصيل الكهرباء الى مناطق باكو وشبه جزيرة ابشيرون لاسيما سوراخاني وجونشلي واحمدلي وماشطاغا وبوزوفنا وبيلكاه ونارداران.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن محطتي "حوسان" و"ماشطاغا" الكهربائيتين

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