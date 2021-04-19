انشاء وكالة دعم الدولة لمنظمات غير الحكومية في اذربيجان

باكو، 19 أبريل (أذرتاج).

بمرسوم رئاسي، تنشأ في اذربيجان وكالة دعم الدولة لمنظمات غير حكومية، ذلك بعد إلغاء مجلس دعم الدولة لمنظمات غير حكومية موجودة في البلد.

افادت وكالة أذرتاج ان الوكالة الجديدة ستهدف الى زيادة دور المنظمات غير الحكومية في حياة الدولة والمجتمع وتنظيمها بناء على تحديات العصر الجديد وتكملة الاسس التنظيمية القانونية لدعم الدولة في هذا المجال.

سيشرف على ادارة الوكالة ومراقبتها مجلس مراقبة مؤلف من 11 أعضاء سيتم تعيينهم والاستغناء عنهم من قبل رئيس الجمهورية. سيكون 8 أعضاء ممثلين من المنظمات غير الحكومية و3 أعضاء من ممثلي الهيئات الحكومية. سيرأس الوكالة المدير التنفيذي الذي سيعينه مجلس المراقبة.