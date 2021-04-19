  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    قبول بحث علمي للعالم الأذربيجاني من قبل جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    تبلت جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية البحث العلمي المتعلق بابتكارات مطبقة في العلاج الجراحي للسكتة الدماغية الإقفارية لرئيس الجمعية الألمانية الأذربيجانية لعلم الأشعة والأشعة العصبية ورئيس عيادة جامعة كلينيك والدكتور في العلوم الطبية نوران عبد اللاييف.

    أفادت أذرتاج أن الدراسة ستعرض على المجتمع العلمي بنشرها في المجلة الرسمية للجمعيتين من كلا البلدين.

    تناقش هذه الدراسة العلمية والعملية للدكتور في العلوم الطبية أحدث طرق العلاج الغازي للسكتة الدماغية الإقفارية وأهمية تطبيقها.

    ويثبت المؤلف في هذه الدراسة أنه عند العلاج الإشعاعي العصبي في شكل وارد في البحث العلمي لمجموعة خاصة من المرضى الذين يعانون من السكتات الدماغية النادرة للغاية والذين يمثلون 10 % من جميع الإصابات بالسكتات الدماغية الإقفارية أنهم ينجون من الموت ويلاحط التحسن الكبير في النتائج السريرية الشاملة بمقارنة بأولئك الذين لم يخضعوا لعملية جراحية من هذا النزع.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل العلمي لـنوران عبد اللاييف كان موضع تقدير كبير من قبل الجمعية الألمانية لطب الأشعة العصبية في عام 2019 وحصل على معاش تقاعدي خاص.

    ولُفت انتباه الخبراء والعلماء الرائدين في العالم في علم الأشعة العصبية إلى الابتكار العلمي الذي أثبته مواطننا في 9 أكتوبر من نفس العام خلال أكبر وأرقى مؤتمر لطب الأشعة العصبية في أوروبا والذي استمر 4 أيام في فرانكفورت.

    AZERTAG.AZ : قبول بحث علمي للعالم الأذربيجاني من قبل جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]
    تطعيم مليون و337 ألف و380 شخص في أذربيجان حتى الآن
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 995 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1136 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا
    ١٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]
    أذربيجان: تسجيل 2144 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1923 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]
    تطعيم أكثر من مليون و325 ألف شخص في أذربيجان
    قبول بحث علمي للعالم الأذربيجاني من قبل جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية