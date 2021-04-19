قبول بحث علمي للعالم الأذربيجاني من قبل جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

تبلت جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية البحث العلمي المتعلق بابتكارات مطبقة في العلاج الجراحي للسكتة الدماغية الإقفارية لرئيس الجمعية الألمانية الأذربيجانية لعلم الأشعة والأشعة العصبية ورئيس عيادة جامعة كلينيك والدكتور في العلوم الطبية نوران عبد اللاييف.

أفادت أذرتاج أن الدراسة ستعرض على المجتمع العلمي بنشرها في المجلة الرسمية للجمعيتين من كلا البلدين.

تناقش هذه الدراسة العلمية والعملية للدكتور في العلوم الطبية أحدث طرق العلاج الغازي للسكتة الدماغية الإقفارية وأهمية تطبيقها.

ويثبت المؤلف في هذه الدراسة أنه عند العلاج الإشعاعي العصبي في شكل وارد في البحث العلمي لمجموعة خاصة من المرضى الذين يعانون من السكتات الدماغية النادرة للغاية والذين يمثلون 10 % من جميع الإصابات بالسكتات الدماغية الإقفارية أنهم ينجون من الموت ويلاحط التحسن الكبير في النتائج السريرية الشاملة بمقارنة بأولئك الذين لم يخضعوا لعملية جراحية من هذا النزع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل العلمي لـنوران عبد اللاييف كان موضع تقدير كبير من قبل الجمعية الألمانية لطب الأشعة العصبية في عام 2019 وحصل على معاش تقاعدي خاص.

ولُفت انتباه الخبراء والعلماء الرائدين في العالم في علم الأشعة العصبية إلى الابتكار العلمي الذي أثبته مواطننا في 9 أكتوبر من نفس العام خلال أكبر وأرقى مؤتمر لطب الأشعة العصبية في أوروبا والذي استمر 4 أيام في فرانكفورت.