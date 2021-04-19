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    مركز مكافحة حوادث الكمبيوتر: تم اكتشاف ثغرتين خطيرتين في واتساب

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:١٤]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    اكتشف مركز مكافحة حوادث الكمبيوتر للوكالة الحكومية للاتصالات الخاصة وأمن المعلومات ثغرتين خطيرتين في إصدار "واتساب ميسينجير" (WhatsApp messenger) للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android.

    أبلغ المركز وكالة أذرتاج أنه من الممكن سرقة المعلومات عن طريق الاستيلاء على الهاتف عن بعد باستخدام الثغرات المكتشفة.

    وجاء غي البلاغ: " تتعلق المشاكل بطريقة تبادل المعلومات بشكل سري مع أجهزة التخزين الخارجية. وفقًا للخبراء، يمكن للقراصنة استخدام هذه المساحة لتنفيذ الأوامر اللازمة عن بُعد للحصول على مفاتيح تشفير نظير إلى نظير. تسمح الثغرة الأخرى للمهاجمين بإرسال مستند HTML مصمم خصيصاً للضحية عبر WhatsApp وعند فتحه، يتم تنشيط برنامج ضار يسمح بالوصول إلى أي مصدر على الجهاز. لم يعرف الخبراء معلومات عن الهجمات الحقيقية. وجاء في البيان أن "واتسآب تنصح المستخدمين بتنزيل التحديثات على الإصدار المحمي بالفعل 2.21.4.18".

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    مركز مكافحة حوادث الكمبيوتر: تم اكتشاف ثغرتين خطيرتين في واتساب