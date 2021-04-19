وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية سردارلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:١٦]
باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية سردارلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16188131371654142032.mp4
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