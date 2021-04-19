لاتحاد الاوروبي يناشد روسيا سحب جيوشها من الحدود مع اوكرانيا

باكو، 19 أبريل (أذرتاج).

يناشد الاتحاد الاوروبي روسيا سحب جيوشها من الحدود مع اوكرانيا ويصف الوضع المتوتر بين حدود اوكرانيا وروسيا بالخطير جدا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة انباء تاس الروسية أن هذه الكلمات قالها المفوض السامي للاتحاد الاوروبي في الشئون الخارجية وسياسة الامن جوزيف بوريل قبيل محادثات بين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عبر الاتصال الاوروبي.

قال "اننا سنناقش الوضع الناشئ في حدود اوكرانيا بسبب تجمع الجيوش الروسية للتدريبات الميدانية. هذا وضع خطير للغاية. نناشد روسيا سحب جيوشها من الحدود مع اوكرانيا".