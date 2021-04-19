تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يبلغ 250.2 مليون

تبليسي، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

كان حجم التبادل التجاري الجورجي مع أذربيجان 250 مليون و292.9 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج مقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن حصة أذربيجان في حجم التبادل التجاري الجورجي خلال المدة المذكورة بلغت 13.6 في المائة.

وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري ثاني لجورجيا بعد تركيا.

ارتفع تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا بنسبة 7.5 في المائة.

صدرت جورجيا ما قيمته 104 مليون و578.9 الف دولار من البضائع إلى أذربيجان في خلال ثلاثة أشهر. وهذا يقل بنسبة 16.4 في المائة عما كان عليه في الربع الأول من عام 2020.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين جورجيا وأذربيجان هذا العام رصيدا سلبيا قدره 41 مليون و135.1 ألف دولار.