شوكات ميرزيويف: أوزبكستان تبدي اهمية كبيرة لانشاء سكة الحديد العابر لأفغانستان

طشقند، 19 أبريل (أذرتاج).

تبدي أوزبكستان اهمية كبيرة لانشاء سكة الحديد العابر للأفغانستان.

افاد مراسل اذرتاج من طشقند ان هذا البيان قاله الرئيس الاوزبكي شوكات ميرزيويف في حديثه مع الصحفيين اثناء زيارته الى مدينة سمرقند.

قال رئيس اوزبكستان انه ناقش عدة مرات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الافغاني اشرف غني مسائل متعلقة بممر سكة الحديد بين مزار شريف وكابل وبيشاور عبر افغانستان، الذي طوله 600 كم. قد بدأ تنفيذ هذا المشروع بين اوزبكستان وافغانستان وباكستان.

قيل ان روسيا والبلدان المجاورة تهتم بهذا المشروع.

أضاف رئيس الدولة ان خريطة طريق بهذا الشأن تم تبنيها في المحادثات الاوزبكية والافغانية والباكستانية التي جرت في 2 فبراير لهذا العام.

قال الرئيس ان هذا الممر اقصر مسافة الى آسيا الجنوبية. بعد تشغيل المشروع ستصل البضائع من باكستان الى اوزبكستان لمدة 3-5 ايام.