  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر مارس

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٠]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في مارس وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في مارس إلى 917 مليون دولار أمريكي وبلغت 790.3 مليون دولار في يناير.

    يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت مليارين و530.4 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر مارس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٥‎]
    تصدير 1622 نوع من المنتجات خلال 3 أشهر
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 1.1 مليون دولار
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٥‎٦]
    تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يبلغ 250.2 مليون
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٣٣]
    لجنة الاحصاء تناقش مع اليونسف مسائل التعاون
    تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر مارس