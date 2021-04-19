باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في مارس وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في مارس إلى 917 مليون دولار أمريكي وبلغت 790.3 مليون دولار في يناير.

يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت مليارين و530.4 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الجاري.