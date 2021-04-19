التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 1.1 مليون دولار
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
كيشيناو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من مليون دولار خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا بلغت مليون دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 89 الف دولار.
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