أذربيجان: تسجيل 995 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1136 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]
باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
سجلت إصابة 995 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1136 مصاب هذا المرض وتوفي 29 شخصا مصابا بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 301 ألف و661 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 265 ألف و539 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4169 مريض ويستمر علاج 31953 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و114 ألف و879 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5955 فحص طبي.
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