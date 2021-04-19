  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 995 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1136 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 995 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1136 مصاب هذا المرض وتوفي 29 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 301 ألف و661 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 265 ألف و539 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4169 مريض ويستمر علاج 31953 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و114 ألف و879 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5955 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 995 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1136 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]
    تطعيم مليون و337 ألف و380 شخص في أذربيجان حتى الآن
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]
    قبول بحث علمي للعالم الأذربيجاني من قبل جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية
    ١٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]
    أذربيجان: تسجيل 2144 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1923 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]
    تطعيم أكثر من مليون و325 ألف شخص في أذربيجان
    أذربيجان: تسجيل 995 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1136 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا