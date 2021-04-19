باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 1622 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 4 مليارات و137.8 مليون دولار أمريكي خلال 3 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 1622 نوع من المنتجات خلال 3 أشهر

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