تصدير 1622 نوع من المنتجات خلال 3 أشهر
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٥]
باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 1622 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 4 مليارات و137.8 مليون دولار أمريكي خلال 3 أشهر.
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