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    تصدير 1622 نوع من المنتجات خلال 3 أشهر

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٥‎]

    باكو، 19 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 1622 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 4 مليارات و137.8 مليون دولار أمريكي خلال 3 أشهر.

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