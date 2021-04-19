  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تطعيم مليون و337 ألف و380 شخص في أذربيجان حتى الآن

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٦]

    باكو، 19 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 19 شخصا تم تطعيمهم في 19 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و337 الف و380 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 889 ألف و232 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 448 ألف و148.

    AZERTAG.AZ : تطعيم مليون و337 ألف و380 شخص في أذربيجان حتى الآن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 995 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1136 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]
    قبول بحث علمي للعالم الأذربيجاني من قبل جمعية جراحي الأعصاب الأستراليين وجمعية علم الأمراض العصبية النيوزيلندية
    ١٨.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]
    أذربيجان: تسجيل 2144 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1923 حالة شفاء ووفاة 33 شخصا
    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]
    تطعيم أكثر من مليون و325 ألف شخص في أذربيجان
    تطعيم مليون و337 ألف و380 شخص في أذربيجان حتى الآن