تطعيم مليون و337 ألف و380 شخص في أذربيجان حتى الآن

باكو، 19 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 19 شخصا تم تطعيمهم في 19 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و337 الف و380 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 889 ألف و232 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 448 ألف و148.