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    عقد جلسة لجنة أمن الطاقة للجمعية البرلمانية لليورونست على هامش دورتها التاسعة

    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٨]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    عقدت 19 ابريل جلسة عبر الاتصال المرئي للجنة أمن الطاقة للجمعية البرلمانية لليورونست على هامش دورتها التاسعة.

    أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن نواب المجلس وقار بايراموف ورؤوف علييف والتزام يوسفوف شاركوا في الجلسة.

    وجرى في الجلسة عرض تقرير في موضوع "التصدي للتهديدات على أمن الطاقة "ضمن الشراكة الشرقية ونحو كفاءة الطاقة وتنويعها واستقلالها: فرص تعزيز سياسة اوروبا للطاقة". وتحدث ناطقون حول التقرير عن مسائل استقلال الطاقة وأمنها وتبادلوا الاراء حول المسألة.

    كما ألقى نواب كلمات حول المسألة الأخرى المدرجة في جدول الاعمال "ميثاق اوروبا الأخضر وأمن الطاقة ضمن الشراكة الشرقية وتأثيرات وفرص على زيادة استدامتها" متبادلين الاراء حول تنمية الطاقة الخضراء ومشاكل ازالة الكربون من أنظمة الطاقة ومن الاقتصاد وحول إطر تعاون محتملة في هذا المجال وسائر المسائل ذات الصلة.

    واختتمت جلسة اللجنة بذلك.

     

    AZERTAG.AZ :عقد جلسة لجنة أمن الطاقة للجمعية البرلمانية لليورونست على هامش دورتها التاسعة
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