بحث المسائل الاجتماعية في الدورة التاسعة للجمعية البرلمانية لليورونست

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي للجنة الشؤون الاجتماعية والعمالة والتعليم والثقافة والمجتمع المدني للجمعية البرلمانية لليورونست 19 ابريل اليوم تحت الرئاسة المشتركة لعضو وفد المجلس الوطين لدى الجمعية البرلمانية لليورونست النائبة ملاحت ابراهيم قيزي.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن الجلسة ابتدات بعرض رأي اللجنة في تقرير معدّ "في جودة الحياة بالأخذ بعين الاعتبار نظام الصحة الموثوق به والاصلاحات المستمرة للمعاشات التقاعدية لدى بلاد الشراكة الشرقية والاتحاد الاوروبي".

ثم تبادل المشاركون وجهات نظر حول مسائل النتائج الاجتماعية لجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الاتحاد الاوروبي ومنطقة الشراكة الشرقية وكذلك شؤون مد مساعدات لجهود التطعيم في منطقة الاتحاد الاوروبي والشراكة الشرقية.

وألقت نائبة المجلس الوطني هجران حسينوفا كلمة في المناقشات وتحدثت عن الاعمال المنفذة في أذربيجان في مجال مكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واخذت الجلسة قرارات مناسبة بشأن المسائل الاجتماعية والعمالة والتعليم والثقافة والمجتمع المدني بما يتماشى مع المسائل المدرجة في جدول الاعمال.

وحضر الجلسة قدرت حسن قولييف من اعضاء وفد المجلس الوطني ايضا.