حاجيقبول، 20 أبريل (أذرتاج). وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في زيارة الى محافظة حاجيقبول. افادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة وضع في البداية باقة من الزهور امام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة حاجيقبول. ثم قدم رئيس السلطة التنفيذية للمحافظة رستم خليلوف معلومات عن الاعمال المنفذة في المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يصل الى محافظة حاجيقبول

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