  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٥‎٧]

    حاجيقبول، 20 أبريل (أذرتاج).

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح حي حاجيقبول الصناعي في 20 أبريل.

    احيط الرئيس الأذربيجاني علما بالمؤسسات المقيمة في الحي الصناعي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
    افتتاح مجمع اذرسون شاماخي" الزراعي في حاجيقبول
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٠]
    تدشين محطة "قاراسو" لتوليد الكهرباء بقوة 110\35\10 كيلولط في حاجيقبول
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي للقناة التلفزيونية الأذربيجانية
    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في مجمع "آغرو دايري" الزراعي في حاجيقبول
    الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي الرئيس إلهام علييف يفتتح حي حاجيقبول الصناعي