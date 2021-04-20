حاجيقبول، 20 أبريل (أذرتاج). حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل تدشين الطريق البري بين حاجيقبول وموقان بعد اعادة بنائه. افادت وكالة أذرتاج ان طول الطريق 11.5 كم. يملك كل المواصفات الفنية الضرورية المعاصرة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين الطريق البري بين حاجيقبول وموقان

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