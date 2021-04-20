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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتابع عملية زرع بذور القطن في مزرعة إلشان خليلوف في حاجيقبول

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٢]

    حاجيقبول، 20 أبريل (أذرتاج).

    تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اعمال مزرعة المزارع إلشان خليلوف في قرية مينيمان في محافظة حاجيقبول.

    افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني تابع عملية زرع بذور القطن في المزرعة التي تبلغ مساحتها 10 هكتارات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتابع عملية زرع بذور القطن في مزرعة إلشان خليلوف في حاجيقبول
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