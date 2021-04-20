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    الرئيس إلهام علييف يشارك في مجمع "آغرو دايري" الزراعي في حاجيقبول

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [١٣:٢٣]

    حاجيقبول، 20 أبريل (أذرتاج).

    اقيم حفل عرض مجمع "اغرو دايري" الزراعي في محافظة حاجيقبول في 20 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني حضر الحفل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في مجمع "آغرو دايري" الزراعي في حاجيقبول
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