أذربيجان: تسجيل 2197 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1946 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا

باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2197 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1946 مصاب هذا المرض وتوفي 34 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 303 ألف و858 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 267 ألف و485 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4203 مريض ويستمر علاج 32170 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و128 ألف و656 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 13777 فحص طبي.