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    تطعيم مليون و352 ألف و210 شخص في أذربيجان حتى الآن

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [١٨:٠١]

    باكو، 20 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 14830 شخص تم تطعيمهم في 20 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه حتى الآن، تم تطعيم مليون و352 الف و210 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى 899 ألف و213 وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المرحلة الثانية 452 ألف و997.

    AZERTAG.AZ :تطعيم مليون و352 ألف و210 شخص في أذربيجان حتى الآن
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