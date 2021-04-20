حاجي قابل، 20 أبريل، أذرتاج أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 20 ابريل اليوم بحديث صحفي للقناة التلفزيونية الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي للقناة التلفزيونية الأذربيجانية

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