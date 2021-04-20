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    بحث آفاق السياحية بين أذربيجان وأوزبكستان والمكسيك

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٠٠]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    العلاقات السياحية بين أذربيجان واوزبكستان والاعمال المنفذة في مجال السياحة خلال فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومسائل التبادل بالتجارب طرحت على بساط البحث في لقاء منعقد 20 ابريل اليوم بين رئيس الوكالة الحكومية للسياحة فؤاد نقييف وسفير اوزبكستان في البلد بهرام أشرف خانوف.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن الطرفين اعربا كذلك في اللقاء عن اهتمام باستئناف الرحلات السياحية المتبادلة في الفترة ما بعد الجائحة.

    والتقى فؤاد نقييف 20 ابريل بسفير الولايات المتحدة المكسيكية في البلد خوان رودريغو لابارديني فلوريس ايضا.

    واكد الجانبان على اهمية توسيع التعاون بين شركات سياحية للبلدين.

    وتم التشديد في اللقاءين على وجوب عملية التطعيم مع الاشارة الى أن هذه العملية تساهم في افتتاح الحدود وكذلك اعادة بناء السياحة الدولية.a

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