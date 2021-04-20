انخفاض الصادرات من الشاي
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠١]
باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
صدرت 266 طن من الشاي من البلد خلال الربع الاول من العام الجاري.
قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت مليونين دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 325 طن من الشاي بقيمة 2.2 مليون دولار.
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