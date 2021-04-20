أذربيجان تصبح موردة رئيسية للبيتومين في جورجيا

تبيليسي، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 10.2 الف طن من البيتومين النفطي خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. هذا أقل 14.1 الف طن أو بنسبة 28.7 في المائة مما كان عليه في عام 2020.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جمعية مستوردي البترول الجورجية ان أذربيجان كانت موردة رئيسية للبيتومين في البلد المجاور خلال الفترة المشمولة بالتقرير. صدرت أذربيجان 8.6 الف طن من البيتومين النفطي إلى جورجيا وهو ما يمثل 84.3 في المائة من إجمالي واردات الدولة المجاورة.

ويحتل العراق في المرتبة الثانية بـ1.1 ألف طن وروسيا في المرتبة الثالثة بـ0.5 ألف طن من البيتومين النفطي.