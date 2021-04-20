النيابة العسكرية: تستمر اعمال البحث والتحري لتحديد أماكن جثث 24 جنديا من اجمالي 386 مفقود

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

اختتمت الحرب الوطنية المندلعة 27 سبتمبر عام 2020م والمستمرة 44 يوما بقيادة القائد الاعلى المظفر الرئيس إلهام علييف بغية التصدي للاستفزازات العسكرية التالية ضد أذربيجان من قبل قوات أرمينيا المسلحة والعصابات المسلحة الأرمينية غير القانونية الناشطة في قراباغ الجبلية وضمان سلامة اراضي البلد باستسلام العدو تماما في 10 نوفمبر عام 2020م واستعادة سلامة اراضي البلد والانتصار التاريخي لقوات أذربيجان المسلحة.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العسكرية الجمهورية أن النيابات العسكرية في كنجة وترتر وقراباغ وفضولي فتحت الملاف الجنائية في 27 سبتمبر عام 2020م يوم اندلاع العلميات القتالية بمواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ100 والـ116 والـ120 وغيرها لتحقيق وقائع واحداث اطلاق الوحدات المسلحة الأرمينية حربا معتديا وشنها وقتل اثنين او اكثر من الاشخاص قصد العدوان القومي والعداوة العرقية.

وأسست مراكز في محافظة فضولي ومدن بيلقان وبردع ويفلاخ وكنجة من قبل اجهزة النيابات العسكرية منذ يوم بدء الحرب الوطنية بغية فحص جثث الجنود الشهداء في القتالات وارسالها الى عناوين اقامتهم من اجل دفنهم وفقا للتقاليد الدينية حيث تم تحديد هوية 2889 شهيد بفحص جثثهم. وسلمت جثث 1481 شهيد الى ذويهم بعد تحديد هوياتهم عن طريق التحقيق ومنهم 379 شهيد حددت هوياتهم بالفحص الطبي الشرعي بأخذ عينات لتحليل الحمض النووي و1022 شهيد حددت هوياتهم بالفحص الطبي الشرعي عن طريق أخذ بصمات الأصابع.

وحددت الجهات ذات الصلة أن 386 جندي لقوات أذربيجان المسلحة اصبحوا في عداد المفقودين بعد اعلان وقف اطلاق النار في 10 نوفمبر عام 2020م واحيلت القضية الى رقابة وسيطرة قيادة النيابة العامة والنيابة العسكرية واطلقت اعمال البحث والتحري النظامية المستمرة الى اليوم التي يجريها فرق البحث والتحري المؤلفة من جنود القوات المسلحة بدعم ومشاركة موظفي جهاز امن الدولة والنيابة العسكرية لبحث الجنود المفقودين.

وتم خلال الفترة الماضية تحديد أماكن جثث 362 جندي كانوا في عداد المفقودين جراء اعمال البحث والتحري في ذمة التحقيق الشامل المتضمن استنطاق شهود عيان وتفتيش وفحص أقوالهم في المناطق والاماكن المدلول عليها واخذ معلومات وبيانات هوائية لأرقام الهواتف المحمولة الخاصة بهم وانتشلت جثث شهدائنا من الاماكن التي كانت فيها بما فيه مدافن كانوا دفنوا فيها واخضعت للفحص الطبي الشرعي وحددت هوياتهم وسلموا الى ذويهم.

وخلال الايام الاخيرة عثرت على جثتي الشهيدين المفقودين تبريز ايلغار جعفروف وقالاسي مسلم كريملي قرب قرية تاليش لمحافظة ترتر وقرية داشالتي لمحافظة شوشا بعد استنطاق شهود عيان من جنود القوات المسلحة الذين كانوا يقاتلون معهما ورأوهما للمرة الاخيرة خلال الفتالات الجارية وفحص اقوالهم في الاماكن المدلول عليها. حددت هويتهما بالفحص الطبي الشرعي بأخذ عينات لتحليل الحمض النووي وتم تسليم جثتيهما الى ذويهما.

وما زالت اعمال البحث والتحري جارية نظاميا في اراضي محافظات ترتر وفضولي وجبرائيل وخوجاوند وخوجالي وكذلك مدينة شوشا فيما تم تأجيلها الى ظهور ظروف طبيعية ملائمة في سلسلة جبال موروف وذلك من اجل تحديد اماكن جثث 24 جنديا مفقودا بجانب مواصلة التحقيق الشامل لاحتمال كونهم أسراء في احتجاز أرمينيا او كون جثثهم فيها.