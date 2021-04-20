تبيليسي، 20 أبريل، أذرتاج يزور رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل جورجيا. أفادت أذرتاج أنه يلتقي على هامش الزيارة برئيسة جورجيا سالومة زورابيشفيلي ورئيس الوزراء ايراكلي قريباشفيلي ورئيس البرلمان أرجيل تالاكوادزي وزعماء المعارضة. وسيغادر ميشيل جورجيا غدا. يذكر أن الحكومة والمعارضة وقعت الامس على اتفاقية قدمها ميشيل لازالة الازمة السياسية في جورجيا. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي يزور جورجيا

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