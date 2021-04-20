  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي يزور جورجيا

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٣]

    تبيليسي، 20 أبريل، أذرتاج

    يزور رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل جورجيا.

    أفادت أذرتاج أنه يلتقي على هامش الزيارة برئيسة جورجيا سالومة زورابيشفيلي ورئيس الوزراء ايراكلي قريباشفيلي ورئيس البرلمان أرجيل تالاكوادزي وزعماء المعارضة.

    وسيغادر ميشيل جورجيا غدا.

    يذكر أن الحكومة والمعارضة وقعت الامس على اتفاقية قدمها ميشيل لازالة الازمة السياسية في جورجيا.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي يزور جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٠٩]
    حالياً، يجري إعداد 18 لقاحاً ضد COVID-19 في تركيا، و7 واعدة
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٥‎٧]
    شوكات ميرزيويف: أوزبكستان تبدي اهمية كبيرة لانشاء سكة الحديد العابر لأفغانستان
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]
    لاتحاد الاوروبي يناشد روسيا سحب جيوشها من الحدود مع اوكرانيا
    ١٩.٠٤.٢٠٢١ [١٣:١٩]
    في اليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية: الإيسيسكو تعلن برنامجها للاحتفال بشهر التراث في العالم الإسلامي 2021
    رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي يزور جورجيا