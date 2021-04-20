حاجيقبول، 20 أبريل (أذرتاج). شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 20 أبريل في حفل افتتاح مجمع "اذرسون شاماخي" الزراعي في حاجيقبول. احيط الرئيس علما بالاعمال المقامة في المجمع الزراعي. قيل ان المؤسسة متكونة من قسمين: مساحات زراعية ومزارع تربية المواشي. تم توظيف 200 شخص بالعمل الدائمي. ويبلغ عدد العاملين الموسميين هنا 500 شخص.

AZERTAG.AZ : افتتاح مجمع اذرسون شاماخي" الزراعي في حاجيقبول

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