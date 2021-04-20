تدشين محطة "قاراسو" لتوليد الكهرباء بقوة 110\35\10 كيلولط في حاجيقبول

حاجيقبول، 20 أبريل (أذرتاج)

تم تدشين محطة "قاراسو" لتوليد الطاقة بقوة 110\35\10 كيلولت في حاجيقبول في 20 أبريل.

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح المحطة.

قيل ان تدشين هذه المحطة يسمح بتحسين تزويد اكثر من 10 آلاف ساكن بالطاقة الكهربائية. تم تجهيز المحطة بكل المعدات اللازمة المعاصرة.

قام الرئيس إلهام علييف بتدشين المحطة.