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    سياسة


    نواب المجلس الوطني يشاركون في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية لليورونست

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٦]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    عقد اجتماع عام عبر الاتصال المرئي للجمعية البرلمانية لليورونست على هامش دورتها التاسعة 20 ابريل.

    أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الوطني أن الاجتماع العام شارك في عمله رئيس الوفد الأذربيجاني آزر كريملي واعضاء الوفد قدرت حسن قولييف ورؤوف علييف والتزام يوسفوف وملات ابراهيم قيزي وهجران حسينوفا ووقار بايراموف ونورلان حسنوف.

    وألقى المدوبان المشاركان في رئاسة الجمعية البرلمانية لليورونست أندرييوس كوبيليوس وماكا بوتشوريشفيلي كلمتين تحدثا فيهما عن ضرورة توسيع الشراكة والتعاون بين البلدان الاعضاء لدى المنظمة وضمان الامن في منطقة الشراكة الشرقية وحماية سلامة اراضي البلدان. وتناول المندوبان المشاركان في الرئاسة عمليات وتطورات سياسة جارية في المنطقة مستلفتين الى ضرورة تنظيم الأزمات. واكدا على امكانية التغلب على جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمكافحة مشتركة من قبل جميع البلاد وفي ظروف التضامن.

    وتطرق مفوض الاتحاد الاوروبي لمفاوضات سياسة الجوار والتوسع اوليفير وارهيلي الى الاعمال المنفذة من اجل انقاذ حياة الناس في المنطقة في ظروف الجائحة التي تسيطر على العالم وتحدث عن قضية ضمان اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وتناول كذلك مسائل تنظيم العلاقات للجوار في بلاد الشراكة الشرقية وضرورة الكامل في عدد من المجالات والاستثمار في تنمية الاقتصاد وسائر المسائل ذات الصلة.

    وحلل نائب رئيس المفوضية الاوروبية لوك ديفيغن الاوضاع السياسية في بلدان الشراكة الشرقية.

    وعلق في الاجتماع العام ممثلو البرلمانات الوطنية المشاركين في الدورة التاسعة للجمعية البرلمانية لليورونست في كلمات ألقوها على عدد من التطويرات المحلية.

    وقال رئيس البرلمان الاوروبي دافيد ساسسولي إن اليورونست يمثل عيار البرلمان في منطقة الشراكة الشرقية والغرض تقريب بلاد الاتحاد الاوروبي من بلدان الشراكة الشرقية واقامة علاقات صداقة وثيقة بينها.

    AZERTAG.AZ :نواب المجلس الوطني يشاركون في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية لليورونست
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    نواب المجلس الوطني يشاركون في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية لليورونست نواب المجلس الوطني يشاركون في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية لليورونست نواب المجلس الوطني يشاركون في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية لليورونست نواب المجلس الوطني يشاركون في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية لليورونست