أذربيجان تنظم لاول مرة مسابقات الفئات العمرية العالمية في الجمباز الهوائي
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]
باكو، 20 أبريل، أذرتاج
تنظم أذربيجان مايو عام 2021م لاول مرة مسابقات الفئات العمرية العالمية في الجمباز الهوائي.
أفادت أذرتاج أن الاتحاد الأذربيجاني للجمباز ينظم المساقبة فترة 21-23 مايو في نسختها التاسعة لدى ملعب الجمباز الوطني.
ويشارك في المسابقة الفئات العمرية بين 12-14 عاما و15-17 عاما في المنافسات الفردية للاناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية.
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