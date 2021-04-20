باكو، 20 أبريل، أذرتاج تنظم أذربيجان مايو عام 2021م لاول مرة مسابقات الفئات العمرية العالمية في الجمباز الهوائي. أفادت أذرتاج أن الاتحاد الأذربيجاني للجمباز ينظم المساقبة فترة 21-23 مايو في نسختها التاسعة لدى ملعب الجمباز الوطني. ويشارك في المسابقة الفئات العمرية بين 12-14 عاما و15-17 عاما في المنافسات الفردية للاناث والذكور والزوجية المختلطة والثلاثية والفرق مسابقات تأهيلية ونهائية.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تنظم لاول مرة مسابقات الفئات العمرية العالمية في الجمباز الهوائي

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