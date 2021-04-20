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    ثقافة


    إدراج الفيلم عن الحاج زين العابدين تقييف في قائمة الأفلام المختارة في المهرجان البريطاني

    ٢٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٣٩]

    باكو، 21 أبريل، أذرتاج

    أدرج فيلم "100 عام من الحياة المجيدة" عن المحسن الأذربيجاني الشهير الحاج زين العابدين تقييف في قائمة الأفلام المختارة في مهرجان "رامسجيت الدولي للسينما والتلفزيون" في بريطانيا العظمى. سيعرض الفيلم في مهرجان دولي يوم 20 يونيو.

    أبلغ كاتب السيناريو والمخرج والمنتج العام للفيلم جلال الدين قاسموف أذرتاج عن هذا.

    وبحسب قوله يهدف المهرجان إلى ترويج الأفلام ذات جودة عالية والتي تمثل الحضارات والثقافات المختلفة.

    وقال جلال الدين قاسموف الذي شارك في آرائه حول أسباب إنتاج الفيلم: "ساعد الحاج زين العابدين تقييف لأبناء وطنه أينما كانوا وحقق رسالته التاريخية وكذلك ساعد في حصول الناس الموهبين على تعليم عالٍ والقضاء على الأمية الجماعية وضمان التنمية الاقتصادية الشاملة وتدريب الكوادر الوطنية. ابتداءً من سنوات دراستي في جامعة باكو الحكومية تلقيت الكثير من المعلومات حول رجل الأعمال البارز والمحسن وباختصار، جمعت كل المواد المنشورة عنه. لكن لم يخطر ببالي مطلقاً أن هذه الوثائق والكتب والصور ستصبح يوماً ما أبطال فيلمي الوثائقي".

    يقرأ الفنان الشعبي إيلدوست بيرام نص الفيلم الوثائقي الذي محرره أكبر غوشالي.

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