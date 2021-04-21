حالياً، يجري إعداد 18 لقاحاً ضد COVID-19 في تركيا، و7 واعدة
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٠٩]
إسطنبول، 21 أبريل، أذرتاج
بدأت الاستعدادات للمرحلة السريرية الأولى للقاح آخر تم تطويره في تركيا.
تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء من نائب رئيس جمهورية تركيا فؤاد أغطاي.
قال فؤاد أغطاي إن 18 لقاحاً ضد COVID-19 يجري إعدادها حالياً في تركيا، مضيفاً أن سبعة منها مثيرة للأمل. وأشار إلى أن أربعة من هذه اللقاحات السبعة تخضع بالفعل لتجارب سريرية. اللقاح الذي أعده، الأستاذ في جامعة أرجييس أيغوت أوزدارنديلي، في المراحل النهائية من التجارب السريرية.
وفي إشارة إلى أن تطوير لقاح ضد COVID-19 عملية طويلة، شدد نائب الرئيس على أن اللقاحات التي وضعت حالياً قيد الاختبار تخضع لرقابة صارمة.
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