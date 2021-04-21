أذربيجان من بين 17 دولة حصلت على ميدالية في بطولة العالم للملاكمة

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

أعلنت القائمة الكاملة للمتأهلين إلى نصف النهائي في بطولة العالم للملاكمة للناشئين في مدينة كيلتسي ببولندا.

تفيد أذرتاج أنه تم تحديد أسماء الرياضيين الذين حصلوا على الجائزة في كأس العالم. في الملاكمة، ستمنح 10 مجموعات من الجوائز لملاكمين من 17 دولة وأذربيجان من بينها. وهكذا، تم إدراج عضو المنتخب الأذربيجاني نجات حسينوف بوزنه 49 كغم، في قائمة المتأهلين إلى نصف النهائي. منتخب بلدنا من أحد المنتخبات الوطنية العشرة التي تشترك في المركزين الثامن والسابع عشر في العدد الإجمالي للميداليات في مسابقة الصبيان.

تتصدر روسيا جدول البطولة (7 ميداليات). حصلت كل من كازاخستان وأوكرانيا على 5 جوائز.

يشارك 414 ملاكماً (274 فتى و 140 فتاة) من 52 دولة في بطولة العالم التي يشارك فيها 9 ىياضييم من أذربيجان وتستمر المسابقة حتى 23 أبريل.