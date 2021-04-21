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    سياسة


    ميركل: انتهاك سيادة الدول وسلامة اراضيها يتعارض مع قيمنا الاساسية

    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١١]

    ستراسبورغ، 20 أبريل، أذرتاج

    قالت أنغيلا ميركل إن النظام المعتمد على القواعد في الوقت ذاته شرط واجب للتعايش السلمي. القاء شبهات على سيادة الدول وسلامة اراضيها او انتهاكهما كما نشهده على سبيل المثال في قراباغ الجبلي أمور تتعارض مع قيمنا الاساسية العمومية.

    أفادت أذرتاج عن ميركل مستشارة ألمانيا قولها في كلمة ألقتها في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا إن جميع مؤسسات مجلس اوروبا اذا تعاونت تعاونا وثيقا فيمكن لها في هذه الحالة أن تلعب دورا حاسما في هذه القضية.

    اقالاروفا مراسلة أذرتاج

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