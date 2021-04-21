الرئيس إلهام علييف: تموين الاراضي المحررة من الاحتلال بالطاقة الكهربائية يستكمل الى نهاية العام الحالي

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن الاعمال في مختلف المجالات تنفذ في المرحلة الحالية لدى الاراضي المحررة من الاحتلال بجانب عملية تطهير الألغام. واكبر صعوبة هنا تعود الى أن الجانب الأرميني لا تعطينا خرائط الاراضي الملغومة وتمتنع عن ذلك. والحال اننا نعلم علما يقينا بانهم لديهم مثل هذه الخرائط. وعدم تقديم تلك الخرائط جريمة حربية تالية لارمينيا. وبعد انتهاء الحرب اصيب وقتل اكثر من 100 مواطن مدني بسبب عدم تقديم خرائط الاراضي الملغومة فقط.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في مقابلة صحفية أجرتها معه قناة أذربيجان التلفزيونية 20 ابريل اليوم إن أذربيجان اشترت اجهزة ومعدات جديدة لتطهير الالغام وزادت من عدد موظفي وعاملي وكالة تطهير الالغام مضيفا اننا نسعى الى تعبئة جميع قوانا بالحد القصوى من اجل سير عمليات تطهير الالغام بسرعة. وفي الوقت ذاته جنود من تركيا وروسيا مساعدون في هذا المجال مشغولون بهذه الاعمال ايضا. كما أنشئ لدى وزارة الدفاع عدة كتائب تطهير الالغام بتوجيهي انا وتشارك في هذه الاعمال مشاركة فاعلة ووزارة الدفاع هي التي طهرت الى اليوم اكبر مساحة من الالغام.

واضاف الرئيس أن مشاريع البنية التحتية الرئيسية انطلقت بالتوازي مع هذه الاعمال ايضا واوضح أن تموين الاراضي المحررة من الاحتلال بالطاقة الكهربائية اعتبر انه يستكمل الى نهاية العام الحالي وذلك بالتوازي مع امداد خطوط جديدة وانشاء محطات فرعية للطاقة الكهربائية وقد تم تموين مدينة شوشا تموينا كاملا بالطاقة الكهربائية ويتم حاليا انشاء خطوط ناقلة جديدة من محافظة طاشكسان الى كلبجار المجاورة وذلك عمل في غاية الصعوبة لان مشروع البنية التحتية هذا يجب أن يمر من خلال سلسلة جبال موروف التي يبلغ ارتفاع الجبال هناك 3500 متر وحاليا ظروف الطقس غير ملائمة وهنالك ثلوج .