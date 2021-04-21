الرئيس: خبراء أجانب يشاركون أيضا في عملية إحصاء الضرر الملحق من قبل أرمينيا

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

والعمل جار في كافة الاتجاهات لإنشاء بنية تحتية للطرق في المناطق المحررة. أولاً سيتم في المستقبل القريب وضع أساس طريق فضولي-شوشا وطريق الظفر والطريق السريع وكذلك طريق هوراديز-زانكيلان السريع. وقد بدأ بالفعل تشييد طرق فضولي - هادروت وفضولي - جبرائيل وبردا - أغدام وكويكول- توغانالي- كلبجر. في الوقت نفسه، يجري إنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية بردا - أغدام وهوراديز-زانكيلان- آغبند. سيصل هذا الطريق إلى ممر زنكازور وجاري العمل حسب الجدول الزمني.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع التلفزيون الأذربيجاني في 20 أبريل.

وقال رئيس الجمهورية: "إنه بالتوازي مع هذا العمل، تجري عملية إحصاء الضرر ويشارك خبراء أجانب أيضاً فيه . كما تعلمون، خطتنا هي محاكمة أرمينيا في المحكمة الدولية. بالطبع، سنفعل ذلك وسيساعدنا الخبراء الأجانب في هذا المجال. كما سيتم رفع دعوى ضد أرمينيا وشركائها الأجانب الذين استخدموا مواردنا الطبيعية بشكل غير قانوني أمام المحكمة الدولية. لأن النهب والاستغلال غير القانوني لذهبنا ونحاسنا ومواردنا الطبيعية الأخرى من قبل الأرمن يعد جريمة دولية وقد تم الشروع في الإجراءات القانونية في هذا الاتجاه. ويشارك بالفعل شركاء أجانب في هذا العمل".