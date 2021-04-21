الرئيس: آمل أن نرى النسخة الأولية للخطة العامة لأغدام بنهاية شهر مايو

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

كما تعلمون، سيتم تنفيذ أول مشروع "القرية الذكية" التجريبي في زنكيلان. سيغطي هذا المشروع ثلاث قرى آغالي1 و2 و3 ومن المحتمل أن يتم وضع أساس هذا المشروع في المستقبل القريب. أثناء زيارتي إلى زنكيلان أعلموني بهذا المشروع والآن تجري الاستعدادات لحفل وضع حجر الأساس. آمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع التجريبي الأول في العام المقبل وبالتالي ستعود المجموعة الأولى من النازحين السابقين إلى أراضيهم الأصلية.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن الرئيس إلهام علييف في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزيون الأذربيجاني.

وقال رئيس الجمهورية: "يجري إعداد المخططات الهيكلية لجميع المدن. أعتقد أنه ستكون بشكل أساسي لمدينة أغدام. آمل أن يتم تقديم النسخة الأولية للخطة الرئيسية لمدينة أغدام بحلول نهاية شهر مايو، وبالطبع، بعد ذلك ستناقش هذه النسخة، بما في ذلك مع سكان مقاطعة أغدام.

كما تطرق الرئيس إلى إعادة تأهيل القرى. وقال "أولاً، نحن بحاجة إلى تأهيل القرى القريبة من البنية التحتية القائمة. هذا أمر طبيعي، لأنه أكثر ملاءمة من حيث الوقت والكفاءة. وأضاف الرئيس إلهام علييف قائلاً إنه "لذلك صدرت التعليمات الخاصة بإعادة تأهيل قرى أغدام وفضولي وجبرائيل القريبة من خط التماس السابق قبل كل شيء".