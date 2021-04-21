الرئيس إلهام علييف: يود العديد من شركائنا الأجانب في مشاركة فعالة في إعادة إعمار قره باغ

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

يصل العديد من المقترحات من الخارج ويريد العديد من شركائنا الأجانب مشاركة فعالة في إعادة إعمار قره باغ. إننا، بالطبع، نرحب بهم. بالطبع، سيتم تحليل جميع المقترحات ومناقشتها. يجب أن نقوم بذلك بأقصى قدر من الكفاءة لتهيئة أفضل الظروف للمواطنين العائدين إلى الأراضي المحررة.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن الرئيس إلهام علييف في مقابلة مع التلفزيون الأذربيجاني.

"كما تعلمون، يجري بناء مطار فضولي الدولي بسرعة وسيبدأ إنشاء مطار جديد في زانكيلان في المستقبل القريب. سيتم بناء المطار الثالث في منطقة لاتشين. سيحدث هذا لاحقاً. لم يذوب الثلج بعد في تلك المنطقة. أصبح من المستحيل الآن إتخاذ أي إجراء عملي في المنطقة المخصصة للمطار. نتوقع أن يبدأ العمل في هذا الاتجاه على الأرجح في مايو ويونيو. وهذا يعني، كما ترون، أننا بدأنا على الفور هذا العمل في جميع الاتجاهات".

وأكد الرئيس أن كل هذا العمل بدأ فور انتهاء الحرب وقال: "إنه عمل واسع النطاق للغاية. لأنني قلت، أريد أن أقول مرة أخرى، إن الأراضي المحررة تساوي 4 مساحات لدولة لوكسمبورغ. أي، أعتقد أن هذه صورة واضحة بما يكفي للخيال. علينا بناء أربع مناطق بحجم لوكسمبورغ من الصفر. لأن العدو المكروه دمر كل شيء، كل الأبنية في الأرض. يراه جميع الضيوف الأجانب الآن. إنهم يرون الوحشية الأرمنية بأعينهم. هذه وحشية غير مسبوقة. كانت هناك حروب عديدة في تاريخ العالم. لكنني لا أعتقد أنه كان هناك الكثير من القسوة والعداء في تاريخ الحرب العالمية. حتى لو قارناها بالحرب العالمية الثانية، لم يكن مسموحاً بمثل هذه الوحشية في ذلك الوقت، ولم يتم تدمير المعالم الدينية. نحن نعرف كل هذا جيدا. "الفاشية الأرمنية هي أبشع وأشد فاشية كانت في جميع البلدان".