باكو، 21 أبريل، أذرتاج باشر سفير تركيا الجديد في أذربيجان جاهد باغجي تنفيذ مهامه. أفادت أذرتاج عن تغريدة سفارة تركيا على حسابها في تويتر أن السفارة نظمت حفل استقبال الدبلوماسي الواصل الى باكو 19 ابريل. أخذ معالي السفير جاهد باغجي تنفيذ مهامه عقب تقديمه الى أسرة السفارة.

AZERTAG.AZ : سفير تركيا الجديد في أذربيجان يباشر تنفيذ مهامه

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