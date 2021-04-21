أذربيجان: تسجيل 2075 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و 2480 حالة شفاء ووفاة 32 شخصا

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

سجلت إصابة 2075 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2480 مصاب هذا المرض وتوفي 32 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 305 ألف و 933 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 269 ألف و 965 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4235 مريض ويستمر علاج 31733 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و 141 ألف و 335 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 12679 فحص طبي.