ترويج فرص سياحة مراقبة الطيور في أذربيجان

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

تم تقديم إمكانات أذربيجان كوجهة سياحية في مراقة الطيور في ندوة عبر الإنترنت نظمها مكتب السياحة الأذربيجاني في 20 أبريل إلى الشركات الأجنبية العاملة في سياحة مراقبة الطيور في أوروبا.

أخبرت وكالة السياحة الحكومية أذرتاج أن الندوة عبر الإنترنت قدمت معلومات عن فرص تطوير سياحة مراقة الطيور في أذربيجان، بالإضافة إلى الأماكن المناسبة في هذا الاتجاه وأنواع الطيور الموجودة. عقدت لقاءات وتبادل وجهات النظر بين شركات السياحة المحلية والأجنبية المهتمة بسياحة الطيور.

كما عقد التدريب عبر الإنترنت في شهري يناير وفبراير لوكالات السفر المحلية والممثلين الإقليميين لمكتب السياحة الأذربيجاني المهتمين بسياحة مراقبة الطيور بمبادرة من مكتب السياحة الأذربيجاني. عرض التدريب الذي يحمل عنوان "كيفية ترفيه وخدمة السائحين المهتمين بمراقبة الطيور" خطط واستراتيجيات التنمية لمكتب السياحة الأذربيجاني لسياحة مراقبة الطيور.

ألقى عالم الطيور السويدي والخبير السياحي ذو خبرة كبيرة في مجال السياحة وعضو في جمعية علم الطيور في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى توماس أكسين هارالدسون كلمة في التدريب كالمتحدث.

كما حصل المشاركون على كتيب يحتوي على خريطة لمواقع سياحة مراقبة الطيور في أذربيجان وميزات وأنواع الطيور الموجودة بتلك المناطق وعينات من برامج الجولات السياحية للسائحين الذين يراقبون الطيور وتقويم مراقبة الطيور وغيرها من المعلومات المفيدة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد تطوير وتعزيز سياحة الطيور في بلدنا والتي تعد واحدة من أكثر أنواع السياحة البيئية جاذبية وكأحد أولويات مكتب السياحة الأذربيجاني.