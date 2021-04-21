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    مؤسسة "ياشات" ترسل 12 جريحا آخر من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا

    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٧]

    باكو، 21 أبريل، أذرتاج

    تم إرسال 12 آخرين من قدامى المحاربين الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى تركيا من قبل مؤسسة "ياشات" (YASHAT).

    وفقًا لإدارة العلاقات العامة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان أن هؤلاء المحاربين القدامى هم علي ألكباروف إيلكين إلشين أوغلو وأتاكيشيف يوسف فارض أوغلو وكاظموف كنعان تشينار أوغلو وأيوزوف صبحي رحيم أوغلو وسيفولاييف هافيل صياد الله أوغلو وعثمانوف زامير شاكر أوغلو غولييف شاهمار أنار أوغلو وعبد اللهيف بروين دولت أوغلو وعلييف أرزو كونول أوغلو ومحمد كريموف نجات أوسون أوغلو وموساييف بهمان ناتق أوغلو وحسينوف علوي معصوم أوغلو.

    ستتواصل في تركيا عملية الفحص والعلاج وإعادة التأهيل لقدامى مقاتلينا والذين تم إحضارهم إلى تركيا من بلدنا من قبل مؤسسة "ياشات مع مراعاة رأي الأطباء المحليين.

    ستتابع مؤسسة "ياشات" عملية علاج قدامى مقاتلينا حتى اكتمال علاجهم. ندعو الله الشفاء لقدامى مقاتلينا!

    بناءً على رأي الأطباء، تضمن المؤسسة إرسال قدامى المقاتلين الذين أصيبوا بجروح خطيرة إلى الخارج لتلقي العلاج بشكل منتظم.

    في وقت سابق، أرسلت المؤسسة 51 من قدامى مقاتلينا إلى تركيا لتلقي العلاج. وقد تم بالفعل إكمال علاج 7 منهم بنجاح وعادوا إلى ديارهم. كما قدمت المؤسسة الأدوية لعلاج قدامى مقاتلينا في الأشهر المقبلة.

    AZERTAG.AZ :مؤسسة "ياشات" ترسل 12 جريحا آخر من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا
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    مؤسسة "ياشات" ترسل 12 جريحا آخر من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا مؤسسة "ياشات" ترسل 12 جريحا آخر من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا مؤسسة "ياشات" ترسل 12 جريحا آخر من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا مؤسسة "ياشات" ترسل 12 جريحا آخر من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا مؤسسة "ياشات" ترسل 12 جريحا آخر من المحاربين الاذربيجانيين لتلقي الشفاء في تركيا