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    تخصيص 5 ملايين مانات مبدئيا لإنشاء طريق في حاجيقبول

    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣٩]

    باكو، 21 أبريل (أذرتاج).

    بمرسوم رئاسي، تم تخصيص 5 ملايين مانات مبدئيا من الصندوق الاحتياطي للرئيس الاذربيجاني، المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2021، ذلك لانشاء الطريق بين مقان وباشالي الاولى وباشالي الثانية وشورباتشي واودوللو الاولى وتاغيلي واودوللو الثانية وقوبالي في محافظة حاجيقبول.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا الطريق يربط 8 مناطق سكنية يسكنها 12 ألف نسمة من السكان.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 5 ملايين مانات مبدئيا لإنشاء طريق في حاجيقبول
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