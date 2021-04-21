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    تأجيل مؤتمر "عملية السلام في افغانستان" في اسطنبول

    ٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٠]

    باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

    تم تأجيل مؤتمر "عملية السلام في أفغانستان" المقرر انعقاده في 24 ابريل في اسطنبول من قبل منظمة الامم المتحدة وتركيا وقطر.

    افاد مراسل أذرتاج ان هذا البيان اعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو.

    قال ان المؤتمر سينعقد بعد عيد الفطر.

    AZERTAG.AZ :تأجيل مؤتمر "عملية السلام في افغانستان" في اسطنبول
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