تأجيل مؤتمر "عملية السلام في افغانستان" في اسطنبول

باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

تم تأجيل مؤتمر "عملية السلام في أفغانستان" المقرر انعقاده في 24 ابريل في اسطنبول من قبل منظمة الامم المتحدة وتركيا وقطر.

افاد مراسل أذرتاج ان هذا البيان اعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو.

قال ان المؤتمر سينعقد بعد عيد الفطر.