تلقيح 14680 جرعة من التطعيم في أذربيجان خلال اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 14680 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 9459 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و5221 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وقال إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و 366 الف و 890 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 908 الف و 672 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و 458 الف و 218 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.