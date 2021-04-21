المصارعة الوطنية تعود الى المسابقات بفوز حاسم

وارسو، 21 أبريل، أذرتاج

تستمر بطولة اوروبا للمصارعة في وارسو عاصمة بولندا.

أفادت أذرتاج أن المصارعة الوطنية ماريا ستادنيك عادت الى المسابقات بعد سنة والنصف بفوز حاسم. وتغلبت زعيمة المنتخب الأذربيجاني ستادنيك المتنافسة في 50 كغ على المصارعة الروسية لتتأهل لنصف النهائي وتنتظرها المصارعة الاوكرانية اوكسانه ليفاج.

يذكر أن اعضاء المنتخب الأذربيجاني للمصارعة الحرة توران بايراموف 70 كغ حصد الفضية وأفغان خاشالوف 57 كغ وعلي رحيم زاده 65 كغ البرونزيتين في البطولة الاوروبية المذكورة الى الآن.