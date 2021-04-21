المفوضة الاوروبية لحقوق الانسان: توقفت الحرب ويجب أن ننظر الى المستقبل ونفكر في التصالح الآن

ستراسبورغ، 21 أبريل، أذرتاج

قالت دنيا مياتوفيج إننا يجب أن ننظر الى المستقبل ونفكر في التصالح بعد توقيع البيان الثلاثي ونوجه الاهتمام والدقة الى التصالح وتكوين ثقة من اجل تطبيع الاوضاع وخفض التوتر.

أفادت أذرتاج عن مياتوفيج المفوضة الاوروبية لحقوق الإنسان ردا على أسئلة النواب عقب ألقائها تقريرا حول فعاليات المؤسسة التي ترأسها لعام 2020م إن الحرب قضية حساسة بالنسبة لكلا الطرفين مضيفة أن الحرب توقفت والآن يجب أن ننظر الى المستقبل ونحن مستعدون أنا مع فريقي كل آن لزيارة المنطقة. وعلينا التزامات بالعمل لدى اراضي ما بعد النزاع كوننا مجلس اوروبا. وينبغي لكلا البلدين أن ينظرا الى المستقبل ويتقدما نحو المستقبل. والجدل لن يساعد ذلك.

واكدت مياتوفيج انها تتابع بدقة تنفيذ البيان الثلاثي مفيدة أن المتابعات ضمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى الامم المتحدة تتواصل وهم في اتصال بممثلي المفوضية السامية ويعملون معا مع زملائهم.

أقالاروفا مراسلة أذرتاج